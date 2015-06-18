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fenerbahçe'de mi, fenerbahçe nani ile anlaştı mı?

FENERBAHÇE'DE Mİ, FENERBAHÇE NANİ İLE ANLAŞTI MI?

Nani'nin menajeri Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Bağdat Caddesinde fotoğraf paylaştı.

Tarih : 18 Haziran 2015, 15:31
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Nani'nin menajeri Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Bağdat Caddesinde fotoğraf paylaştı. Nani'nin menajerinin paylaştığı resim üzerine başta Fenerbahçeli taarftarlar olmak üzere herkes heyecanlandı. Kulüp binasına geldiği iddia edilen Nani'nin menajerinin Fenerbahçe ile masaya oturduğu ve anlaşma konusunda konuştuğu gelen bilgilerarasında yer alıyor.



 







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