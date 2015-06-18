FENERBAHÇE'DE Mİ, FENERBAHÇE NANİ İLE ANLAŞTI MI?
Nani'nin menajeri Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Bağdat Caddesinde fotoğraf paylaştı.
Nani'nin menajeri Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Bağdat Caddesinde fotoğraf paylaştı. Nani'nin menajerinin paylaştığı resim üzerine başta Fenerbahçeli taarftarlar olmak üzere herkes heyecanlandı. Kulüp binasına geldiği iddia edilen Nani'nin menajerinin Fenerbahçe ile masaya oturduğu ve anlaşma konusunda konuştuğu gelen bilgilerarasında yer alıyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar