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fenerbahçe'de lens şoku!

FENERBAHÇE'DE LENS ŞOKU!

Fenerbahçe'de bu sezonun en başarılı ismi olan Jeremain Lens'ten kötü haber geldi. Hollanda Milli Takımının Belçika ile oynadığı özel maçta sakatlanan yıldız futbolcunun Galatasaray derbisinde oynaması tehlikeye girdi.

Tarih : 10 Kasım 2016, 09:07
Puan Ver : Fenerbahçe'de Lens Şoku!(10/10)10


Fenerbahçe'de Vitor Pereira'yla yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Dick Advocaat'ın ilk icraatı Sunderland'de forma giyen Jeremain Lens'i Sarı Lacivertliler'e kazandırmak olmuştu.



Hollandalı oyuncunun oynadığı 8 karşılaşmada Fenerbahçe 7 galibiyet alırken, Lens birçok karşılaşmada da kendisini kanıtlamayı başardı.Son olarak Manchester United karşısında da harika bir oyun sergileyen ve müthiş bir frikik golü atan 28 yaşındaki oyuncu, bu maçın ardında da Hollanda Milli Takımı'na davet edilmişti.



 



kaynak:hürriyet








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