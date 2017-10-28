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Fenerbahçe'de Kayserispor Maçında Janssen Yerine Soldado Forma Giyecek

FENERBAHÇE'DE KAYSERİSPOR MAÇINDA JANSSEN YERİNE SOLDADO FORMA GİYECEK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Pazartesi günü oynanacak Kayserispor maçında, hücüm hattında Janssen'in yerine Soldado'ya şans verecek.

Tarih : 28 Ekim 2017, 13:40
Puan Ver : Fenerbahçe'de Kayserispor Maçında Janssen Yerine Soldado Forma Giyecek(5/10)1

Fenerbahçe'de forvet hattı değişiyor. Derbiden farklı olarak Kayserispor maçında Janssen'in yerine Soldado'nun oynaması planlanıyor.

GOL ATAMAMASINA RAĞMEN BEĞENİ TOPLUYOR

İspanyol futbolcu henüz golle tanışamadı. Son olarak Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Soldado skor üretememiş olsa da oyuna sağladığı katkı ile teknik heyetin beğenisini kazanmıştı.

KAPANAN TAKIMLARA KARŞI ETKİLİ BİR SİLAH

Özellikle kapanan takımlara karşı oynanan set hücumunda, İspanyol futbolcunun pas istasyonu olması ve orta sahaya kadar gelip oyunun açılmasını sağlayan beceri teknik heyet için büyük önem taşıyor.

AYKUT KOCAMAN, SOLDADO'YU KAYBETMEK İSTEMİYOR

Ayrıca Janssen'in de derbiden sonra ağrıları devam ediyor. Bunun yanısıra Teknik Direktör Kocaman, Soldado'yu da kaybetmek istemiyor. Golle tanışamadığı için moralsiz olan İspanyol futbolcunun yedek kalması durumunda iyice geriye düşmesinden endişe ediliyor.Bu nedenle bu haftaki maçta Soldado'nun forma giymesine karar verildiği öğrenildi.

NEUSTADTER İLE DEVAM

Öte yandan savunmada Roman Neustadter ve Neto ikilisi ile devam edilecek. Rus futbolcunun son haftalardaki performansı sonrası Skrtel derbiye kulübede başlamıştı. Hafta içi yapılan çalışmalarda da Neustadter ile Neto ikilisinin sürekli birlikte oynadığı dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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