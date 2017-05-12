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fenerbahçe'de karavaiev sürprizi

FENERBAHÇE'DE KARAVAİEV SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı ancak çok fazla forma şansı bulamayan Karavaiev'in, Antalyaspor maçında ilk 11'de oynaması bekleniyor.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 15:58
Puan Ver : Fenerbahçe'de Karavaiev Sürprizi(10/10)8


Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek.



Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.



Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgi gören sarı-lacivertli ekip, 57 puanla 3. sırada yer alıyor. Rakibi Antalyaspor ise 13 galibiyet, 7 beraberlik, 10 yenilgiyle 46 puan elde etti ve 6. sırada yer buldu.



ALTI EKSİK



Fenerbahçe'de ikisi cezalı, dördü sakat olmak üzere altı futbolcu Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.



Sarı-lacivertli takımda geçen hafta yapılan Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Josef de Souza ile Martin Skrtel, Antalyaspor maçında oynayamayacak.



Sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı ve Gregory van der Wiel'in yanı sıra sezonu kapatan Brezilyalı futbolcular Jose Fernandao ile Fabiano Ribeiro da yarınki karşılamada sahadaki yerlerini alamayacak.



KARAVAİEV FORMAYA YAKIN



Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı ancak çok fazla forma şansı bulamayan Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavaiev'in, Antalyaspor karşılaşmasında ilk 11'de oynaması bekleniyor.



Ukraynalı futbolcu, Süper Lig'de son olarak 29 Ocak'ta yapılan Kayserispor maçında forma giyerken, sonraki 11 müsabakada süre alamadı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fenerbahçe  De  Karavaiev  Sürprizi    haber

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