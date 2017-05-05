FENERBAHÇE'DE İLK TRANSFER BİTTİ!
Bonservisi Sevilla'da olan ve bu sezon Schalke 04'te kiralık oynayan Yevhen Konoplyanka artık Fenerbahçe'ye çok yakın...
Schalke, yaşadığı uyum sorunu nedeniyle Ukraynalı kanat oyuncusuyla yola devam etmek istemiyor. Bild gazetesi bu haberi sayfalarına taşırken, Fenerbahçe'nin Konoplyanka için önemli girişimlerde bulunduğunu da yazdı.
Schalke Sportif Direktörü Christian Heidel ise bu haberle ilgili "Parametreler karşılandı" diyerek Fenerbahçe-Konoplyanka-Sevilla üçgeninde mali konularda anlaşma sağlandığını işaret etti..
kaynak:sabah
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