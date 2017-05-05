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fenerbahçe'de ilk transfer bitti!

FENERBAHÇE'DE İLK TRANSFER BİTTİ!

Bonservisi Sevilla'da olan ve bu sezon Schalke 04'te kiralık oynayan Yevhen Konoplyanka artık Fenerbahçe'ye çok yakın...

Tarih : 05 Mayıs 2017, 10:06
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Schalke, yaşadığı uyum sorunu nedeniyle Ukraynalı kanat oyuncusuyla yola devam etmek istemiyor. Bild gazetesi bu haberi sayfalarına taşırken, Fenerbahçe'nin Konoplyanka için önemli girişimlerde bulunduğunu da yazdı.



Schalke Sportif Direktörü Christian Heidel ise bu haberle ilgili "Parametreler karşılandı" diyerek Fenerbahçe-Konoplyanka-Sevilla üçgeninde mali konularda anlaşma sağlandığını işaret etti..



 



kaynak:sabah








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