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fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşti

FENERBAHÇE'DE İLK AYRILIK GERÇEKLEŞTİ

Sparta Prag, Fenerbahçe'nin Çek savunmacısı Michal Kadlec ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Tarih : 18 Mayıs 2016, 12:54
Puan Ver : Fenerbahçe'de İlk Ayrılık Gerçekleşti(7/10)8


 Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi biten Michal Kadlec, eski kulübü Sparta Prag'a dönüyor.



2013 yazında Bayer Leverkusen'den 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kadlec, sezon sonunda Prag'a gidiyor. Çek kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamada Michal Kadlec ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Oyuncunun sözleşmesi bittiği için Fenerbahçe bu transferden herhangi bir ücret almayacak.








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