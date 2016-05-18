FENERBAHÇE'DE İLK AYRILIK GERÇEKLEŞTİ
Sparta Prag, Fenerbahçe'nin Çek savunmacısı Michal Kadlec ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi biten Michal Kadlec, eski kulübü Sparta Prag'a dönüyor.
2013 yazında Bayer Leverkusen'den 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kadlec, sezon sonunda Prag'a gidiyor. Çek kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamada Michal Kadlec ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Oyuncunun sözleşmesi bittiği için Fenerbahçe bu transferden herhangi bir ücret almayacak.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar