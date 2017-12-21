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Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu

FENERBAHÇE'DE İLK AYRILIK BELLİ OLDU

Fenerbahçe, 1,6 milyon euro karşılığında Fernandao'yu Brezilya ekibi Cruzeiro'ya 2 yıllığına kiraladı.

Tarih : 21 Aralık 2017, 14:40
Puan Ver : Fenerbahçe'de İlk Ayrılık Belli Oldu(5/10)1

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fernandao'nun, Cruzeiro'ya transferi an meselesi…

Brezilya basınında yer alan habere göre, Çarşamba günü toplantı gerçekleştiren iki kulüp yetkilileri anlaşma sağlarken 30 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

YILLIK 800 BİN EURO ÖDEYECEKLER

Brezilyalı forvet için Cruzeiro'nun, Fenerbahçe'ye yıllık 800 bin euro ödeyeceği öğrenilirken futbolcunun haklarının yüzde 75'i ise Brezilya ekibinde olacak.

18 MAÇTA 12 GOL

2014 yılında Atletico Paranaense'den Bursaspor'a transfer olan golcü futbolcu, yeşil beyazlı kulüpteki ilk sezonunda 18 maçta 12 gol atma başarısı göstermişti.

2015 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli forvet, geçen sezondan bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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