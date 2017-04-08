FENERBAHÇE'DE İKİNCİ CANER ERKİN VAKASI!
Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım ile yapılacak görüşmelerin sezon bitiminde yapılacağı öğrenildi.
Fenerbahçe yönetiminin bu geleneği zaman zaman pahalıya patlasa da yönetim bu tavrından bir türlü vazgeçmiyor. Hasan Ali Kaldırım'ın ve menajerinin Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmek istediği ama şu ana kadar gerçekleşmiş bir görüşmenin olmadığı ifade edilirken milli futbolcuya Beşiktaş ile birlikte Almanya ve Fransa liginden bir takımın talip olduğu öğrenildi. Oyuncunun adı Galatasaray'la da anılıyor.
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