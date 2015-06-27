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fenerbahçe'de geri sayım başladı! nani geliyor...

FENERBAHÇE'DE GERİ SAYIM BAŞLADI! NANİ GELİYOR...

Hollandalı hocanın taktik anlayışına uymadığı için geçen sezonu Sporting'de geçiren Nani'nin yine Manchester United'ta istenmediği, Fenerbahçe'ye adım adım yaklaştığı belirtildi.

Tarih : 27 Haziran 2015, 09:51
Puan Ver : Fenerbahçe'de Geri Sayım Başladı! Nani Geliyor...(7/10)4


Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak üzere olduğu Nani için olumlu haberler gelmeye devam ediyor.



Geçen sezonu kiralık geçirdiği Sporting Lizbon ile yeniden görüşen ancak istediği ücreti alamayan Portekizli yıldızın Manchester United'ta oynamasının yine zor olduğu bildirildi. Bunun da en büyük sebebi olarak Teknik Direktör Van Gaal gösterildi.








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