FENERBAHÇE'DE GERİ SAYIM BAŞLADI! NANİ GELİYOR...
Hollandalı hocanın taktik anlayışına uymadığı için geçen sezonu Sporting'de geçiren Nani'nin yine Manchester United'ta istenmediği, Fenerbahçe'ye adım adım yaklaştığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak üzere olduğu Nani için olumlu haberler gelmeye devam ediyor.
Geçen sezonu kiralık geçirdiği Sporting Lizbon ile yeniden görüşen ancak istediği ücreti alamayan Portekizli yıldızın Manchester United'ta oynamasının yine zor olduğu bildirildi. Bunun da en büyük sebebi olarak Teknik Direktör Van Gaal gösterildi.
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