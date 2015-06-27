

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak üzere olduğu Nani için olumlu haberler gelmeye devam ediyor.







Geçen sezonu kiralık geçirdiği Sporting Lizbon ile yeniden görüşen ancak istediği ücreti alamayan Portekizli yıldızın Manchester United'ta oynamasının yine zor olduğu bildirildi. Bunun da en büyük sebebi olarak Teknik Direktör Van Gaal gösterildi.