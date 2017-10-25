Ligin en çok gol atan 3. takımı konumundaki Fenerbahçe'de bu sezon forvet oyuncuları sadece 2 gol atabildi.

Fenerbahçe Süper Lig'in 10.haftasında oynayacağı Kayserispor maçına hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman golcülerinin istatistiğini yukarı çekmeyi amaçlıyor.

SANTRAFORLAR SADECE 2 GOL ATTI

Şu ana kadar attığı 17 golle ligin en skorer takımları listesinde diğer iki takımla birlikte üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe'de santraforlar şu ana kadar sadece iki gol atabildi. Vincent Janssen'in biri penaltıdan olmak üzere attığı iki gol haricinde Roberto Soldado, Fernandao, Robin van Persie ve Ahmethan Köse henüz golle buluşamadı.

AYKUT KOCAMAN HÜCUMDA JANSSEN VE SOLDADO'YA ŞANS VERDİ

Teknik direktör Aykut Kocaman geride kalan maçlarda oyun planını Janssen ve Soldado ile kurduğunu gösterdi. Robin van Persie'nin uzun süreli sakatlığı, Fernandao'nun sakatlıktan döndükten sonraki maç eksiği ve Ahmethan'ın tecrübe eksikliği Kocaman'ın tercihlerinde etkili oldu.

ORTA SAHA OYUNCULARINDAN HÜCÜMA DESTEK İSTEYECEK

Deneyimli teknik adam her ne kadar hücumu ve savunmayı takım halinde yapmanın gerekliliğini savunsa da ceza alanına takım halinde daha fazla top göndermenin hesaplarını yapıyor. Savunma bekleri ve orta saha oyuncularından hücuma daha fazla katkı isteyen Kocaman, oyun içindeki pas opsiyonlarının artması için de futbolcularına uyarılarda bulunuyor. Tecrübeli çalıştırıcı futbolcularından pozisyon sadakati sağlamalarını ve hareketli olmalarını istiyor.

Sarı-lacivertli takım Kayserispor'u pazartesi akşamı Ülker Stadyumu'nda konuk edecek.

Kaynak: haberinburada