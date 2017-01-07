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fenerbahçe'de fernandao kampa katıldı

FENERBAHÇE'DE FERNANDAO KAMPA KATILDI

Fenerbahçeli futbolcu Jose Fernandao, takımının Antalya kampına katıldı.

Tarih : 07 Ocak 2017, 14:16
Puan Ver : Fenerbahçe'de Fernandao Kampa Katıldı(6/10)7


Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'ne dün gelen ve çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de ekstra izinli olan Fernandao da bugün takıma dahil oldu.



Basına kapalı gerçekleştirilen ve dayanıklılık testinin yapıldığı antrenmana futbolcuların iki grup halinde katıldığı belirtildi.



Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.



 



kaynak:sabah








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