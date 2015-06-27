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fenerbahçe'de emre belözoğlu depremi!

FENERBAHÇE'DE EMRE BELÖZOĞLU DEPREMİ!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Giuliano Terraneo, sözleşmesi biten Emre Belözoğlu hakkındaki teknik raporun olumsuz olduğunu belirtti. Terraneo, Emre Belözoğlu ile devam etmeyeceklerini açıkladı.

Tarih : 27 Haziran 2015, 15:00
Puan Ver : Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Depremi!(5/10)4


Fenerbahçe Sportif Direktörü Giuliano Terraneo, sözleşmesi biten Emre Belözoğlu hakkındaki teknik raporun olumsuz olduğunu belirtti. Terraneo, Emre Belözoğlu ile devam etmeyeceklerini açıkladı.Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Emre Belözoğlu'nun durumu ile ilgili sportif direktör Giuliano Terraneo'dan şok bir açıklama geldi...



Brezilyalı futbolcu Fernandao'nun imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Terraneo, Emre hakkındaki teknik raporun olumsuz olduğunu ifade edip, tecrübeli oyuncuyla yolların ayrılacağını söyledi. Terraneo şunları söyledi:



"Emre hakkındaki teknik rapor olumlu olsaydı teklifte bulunurduk. Emre ile devam etmeyeceğiz, bu durum net. Emre'yi Türkiye'den Inter'e transfer eden kişi benim. O dönem Emre Türkiye ile ilk bağlantım olmuştu, ne ilginçtir ki, Türkiye'ye geldim yine Emre soruluyor! Sadece Emre hakkında konuşmak takımda sözleşmesi biten diğer oyunculara haksızlık oluyor. Sonuçta hayat devam ediyor. Herkes profesyonelce işini yapmak zorunda" diye konuştu.








Etiketler: Fenerbahçe  De  Emre  Belözoğlu  Depremi    haber

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