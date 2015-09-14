FENERBAHÇE'DE DİEGO ŞOKU
Fenerbahçe'nin önceki gün yaptığı antrenmanda sakatlanan Diego'nun durumu, tahmin edilenden daha ciddi çıktı. 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Brezilyalı, Beşiktaş derbisi dahil 5 önemli maçı kaçıracak.
Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA avrupa ligi'nde peş peşe zorlu maçlar oynayacak olan Fenerbahçe'ye, Brezilyalı yıldızı Diego'dan kötü haber geldi.
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