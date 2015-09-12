Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Lacivertli ekipte Diego Ribas, sakatlığı nedeniyle karşılaşmadaki yerini alamayacak.



Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman saat 18:30'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Kanat organizasyonuyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.