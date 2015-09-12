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fenerbahçe'de diego ribas depremi

FENERBAHÇE'DE DİEGO RİBAS DEPREMİ

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Lacivertli ekipte Diego Ribas, sakatlığı nedeniyle karşılaşmadaki yerini alamayacak.

Tarih : 12 Eylül 2015, 22:14
Puan Ver : Fenerbahçe'de Diego Ribas Depremi(6.4/10)10


Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman saat 18:30'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Kanat organizasyonuyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.








Etiketler: Fenerbahçe  De  Diego  Ribas  Depremi    haber

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