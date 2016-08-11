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fenerbahçe'de devir değişti!

FENERBAHÇE'DE DEVİR DEĞİŞTİ!

Fenerbahçe'de yönetim kurulunun müdahalesiyle taşlar yerinden oynadı, tesislerde tam gün mesai dönemi başladı.

Tarih : 11 Ağustos 2016, 10:51
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Sarı-lacivertli futbolcular sabah taktik program uyguluyor, akşam antrenmanında kondisyon yüklüyor. Kondisyon çalışmalarında Pereira ve ekibi yer almıyor. Her gün düzenli olarak tesislere giden Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler, “Biz size inanıyoruz. Hepiniz kaliteli oyuncularsınız” diyerek takıma moral aşılıyor.



Fenerbahçe, Grasshopers maçı için günler öncesinden kampa girdi. 18 Ağustos'taki ilk maç öncesi sarı-lacivertli takım tam gün mesai sistemine geçti.



Teknik Direktör Vitor Pereira'nın yetkilerinin büyük bölümünü elinden alan yönetim çalışma sistemini de değiştirdi. Buna göre sarı-lacivertliler, İsviçre ekibiyle yapacağı kritik maça günde çift antrenman ve tam gün mesai ile hazırlanıyor.



Futbolcular günün ilk çalışmasını taktik ağırlıklı yaparken günün ikinci antrenmanı ise kondisyon ağırlıklı geçiyor. Bu çalışmaların özellikle kondisyon bölümüne Pereira ve ekibi karışmıyor. Sabah çalışmasının ardından akşam antrenmanını bekleyen futbolcularla Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler yakından ilgileniyor.








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