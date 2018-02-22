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Fenerbahçe'de Derbi Öncesi Mathieu Valbuena Şoku!
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Fenerbahçe'de derbi öncesi Mathieu Valbuena şoku!

FENERBAHÇE'DE DERBİ ÖNCESİ MATHİEU VALBUENA ŞOKU!

Fenerbahçe'de antrenmanda ağrı hisseden ve çalışmayı tamamlayamayan Fransız yıldız Mathieu Valbuena'nın yarın MR'ı çekilecek.

Tarih : 22 Şubat 2018, 22:20
Puan Ver : Fenerbahçe'de Derbi Öncesi Mathieu Valbuena Şoku!(7/10)3

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptıkları ifade edildi.

VALBUENA YARIDA BIRAKTI

Antrenmanda ağrı hisseden Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena çalışmayı yarıda bıraktı. Yarın MR'ı çekilecek Valbuena'nın Beşiktaş maçında oynayıp oynayamayacağı yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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