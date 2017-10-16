Fenerbahçe bu akşam oynadığı Yeni Malatyaspor maçından 3-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, bu maçta da gol yiyerek oynadığı son 19 resmi karşılaşmada da kalesinde gol görmüş oldu.

FENERBAHÇE, EN SON GALATASARAY MAÇINDA GOL YEMEMİŞTİ

Geçen sezon oynadığı son 8 resmi karşılaşmanın tamamında kalesinde gol gören Fenerbahçe, bu sezon yaptığı 11 maçta da kalesini gole kapatamadı.

Sarı-lacivertliler, en son geçen sezon deplasmanda Galatasaray'a karşı oynadığı lig müsabakasından 1-0'lık galibiyetle ayrılmış ve kalesinde gol görmemişti.

Kaynak: haberinburada