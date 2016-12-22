

Fenerbahçe yönetimi yolların ayrılması için imza parasının yanı sıra bugüne kadar aldığı parayı bonservis bedeli olarak getirmesini Wiel'den istedi.



Buna karşılık Hollandalı oyuncunun menajeri ise tam tersine 3 yıllık sözleşme karşılığı alacakları olan paranın yarısının kendilerine verilmesi halinde yolların ayrılabileceğini iletti.