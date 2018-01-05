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Fenerbahçe'de bir devir kapandı! Yıldız futbolcuyla yollar ayrıldı

FENERBAHÇE'DE BİR DEVİR KAPANDI! YILDIZ FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILDI

Robin van Persie'nin 2.5 yıllık Fenerbahçe kariyeri sona eriyor. Hollandalı yıldız futbolcu ve menajeri, Fenerbahçe Yönetimi ile yapılan görüşmede ayrılık konusunda fikir birliğine vardı.

Tarih : 05 Ocak 2018, 02:10
Puan Ver : Fenerbahçe'de Bir Devir Kapandı! Yıldız Futbolcuyla Yollar Ayrıldı(8/10)4

Sarı-Lacivertlilerde bu sezon 2'si lig, 2'si Avrupa Elemeleri olmak üzere yalnızca 4 resmi maça çıkan Robin Van Persie ile yollar ayrılıyor.

Sakatlığı sebebiyle aylardır takımdan uzak kalan ve Aykut Kocaman'ın devre arası kamp kadrosuna dahil etmediği Hollandalı yıldızla ipler tamamen koptu.

MENAJERİ İLE AYRILIK KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Yönetim, Fenerbahçe'den yılda 4 Milyon 900 Bin Euro garanti ücret kazanan 34 yaşındaki futbolcunun kendisi ve menajeri ile yaptığı görüşme sonrası ayrılık konusunda kesin olarak anlaşma sağladı.

Van Persie, Fenerbahçe'deki 6 aylık alacağı olan 2.45 milyon Euro'dan feragat ederek bonservisini aldı.

Böylece Fenerbahçeli taraftarların büyük hayal kırıklığı yaşadığı isim olan Van Persie'nin 2.5 yıllık Fenerbahçe kariyeri kısa süre içinde resmen sona erecek. Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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