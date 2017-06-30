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fenerbahçe'de ayrılık an meselesi!

FENERBAHÇE'DE AYRILIK AN MESELESİ!

Fenerbahçe, Valbuena ve Dirar'ın bonservisleri için toplam 5 milyon Euro ödedi. Yönetim, FFP anlaşması nedeniyle daha şimdiden en az 5 milyon Euro'luk adam satmak zorunda.

Tarih : 30 Haziran 2017, 09:46
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Takımdan ayrılması beklenen isimler Ozan Tufan ve Kjaer... Kjaer'in birçok talibi olduğu için ayrılması kimseyi şaşırtmayacak.



OZAN İÇİN VALENCIA DEVREYE GİRDİ



Asıl sürpriz, Ozan Tufan konusunda yaşanabilir. Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen genç yıldız için Valencia devreye girmiş; Benfica ve Sporting'in de Ozan'ı istediği iddia edilmişti.



 



kaynak:sabah








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