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Fenerbahçe'de Aydınlar ile Yıldırım'ı UEFA Korkusu Barıştırdı

FENERBAHÇE'DE AYDINLAR İLE YILDIRIM'I UEFA KORKUSU BARIŞTIRDI

Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar ve Aziz Yıldırım'ın arası, UEFA Finansal Fair Play tehlikesi sonrasında düzeldi.

Tarih : 31 Ocak 2018, 07:40
Puan Ver : Fenerbahçe'de Aydınlar İle Yıldırım'ı Uefa Korkusu Barıştırdı(10/10)6

3 Temmuz sürecinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olan Mehmet Ali Aydınlar ile Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın arasındaki buzların erimesinin nedeni ortaya çıktı. Son kongrede rakip olan iki futbol adamının arasında oluşan aşılmaz duvarları, "UEFA Finansal Fair Play" tehlikesi yıktı.

F.Bahçe Üniversitesi projesi yürürlüğe girdikten sonra iyi bir F.Bahçeli olan ve geçmişte kulübe önemli mali katkılarda bulunan İşadamı Mehmet Ali Aydınlar, 'Üniversite'nin bütün yapım masraflarını ben karşılayayım' teklifi yaptı. Ancak F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Sarı-Lacivertli Yönetim tarafından bu talep makul görülmedi.

DENETİM HABERİYLE DEVREYE GİRDİ

Akşam'ın haberine göre; Aydınlar'ın teklifini geri çeviren yönetim, buradan kulübe sağlanabilecek bir maddi kaynak imkanı olduğunu da kenara not etti. Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle UEFA'nın denetimi altında bulunan ve bu yüzden transfer de yapamayan F.Bahçe Yönetimi, bu hafta yapılacak denetimler öncesinde risk almamak için Mehmet Ali Aydınlar'la bir kez daha temasa geçti. Üniversite için yapmayı planladığı mali desteğin, futbol şubesi için yapılması konusunda öneri yapıldı. F.Bahçe'yi 3 Temmuz sürecinde Avrupa'dan atmakla suçlanan Aydınlar da bu teklifi kabul etti, mali destek için hazır olduğunu bildirdi.

İMZA TÖRENİYLE PERÇİNLENDİ

"Her şey F.Bahçe'nin menfaati için" diyerek kolları sıvayan Başkan Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar, 50 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması için bir araya geldi. Şartlar üzerinde anlaşma sağlandıktan sonra kamuoyu önünde imza atılıp, deklare edildi. Aydınlar'la sağlanan bu barış anlaşması, F.Bahçe yönetiminin de Finansal Fair Play denetimi öncesi elini rahatlattı. 6.5 yıllık anlaşma tarafların birbirini övdüğü imza töreniyle perçinlendi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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