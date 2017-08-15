FENERBAHÇE'DE AĞRILARIM VAR DİYEN ROBİN VAN PERSİE, İDMANA ÇIKMADI
Fenerbahçe'nin en çok eleştirilen ismi Robin van Persie, "Ağrılarım var" diyerek bundan önce olduğu gibi idmana katılmadı.
Fenerbahçelilerin Van Persie çilesi bitmek bilmiyor. Hollandalı yıldız, geldiği günden beri beklentileri karşılayamadı. Ya sakatlığı nedeniyle oynamadı ya da hocalarıyla anlaşamadığı için bekleneni veremedi.
"FENERBAHÇE'DEKİ EN MUTLU DÖNEMİM" DEMİŞTİ
Yeni sezonda her şeyin çok farklı olacağı konusunda Fenerbahçeli taraftarlar son derece umutluydu. Tecrübeli oyuncu da yaptığı açıklamalarda bu yönde demeçler verdi, "Fenerbahçe'deki en mutlu dönemim" dedi. Ancak RvP'nin bir kez daha hayal kırıklığı yaratması için fazla zaman gerekmedi.
"AĞRILARIM VAR" DEDİ İDMANA ÇIKMADI
Hollandalı oyuncu, şans bulduğu maçlarda son derece kötü bir performans sergiledi. Hazırlık maçları dahil henüz gol sevinci yaşayamadı. Eleştiri oklarının hedefi haline gelmeye başlayan RvP, "Ağrılarım var" bahanesine bir kez daha sarılarak dünkü antrenmana çıkmadı.
SOLDADO BEKLENİYOR
Fenerbahçeli futbolseverlerin artık tek temennisi, Roberto Soldado'nun formayı alarak gollerı sıralaması, Van Persie'nin yarattığı hayal kırıklığını unutturması.
Fenerbahçe Yönetimi, sözleşmesinin son senesinde Van Persie'yi takımda tutmayı planlıyordu. Genel Sekreter Mahmut Uslu, oyuncuyla ilgilenen Feyenoord'a, "Bonservisini ödeyebilirlerse alsınlar" mesajı göndermişti. Ancak RvP daha sezonun başında sorun çıkarmaya başlayınca, yönetimin tutumu da değişti.
Sarı-Lacivertliler'in Van Persie'yle ilgilenen takımlara görüşme için izin vereceği kaydedildi. Yönetimin, yıllık 5.7 milyon Euro'luk (23.7 milyon TL) maliyetinden kurtulmak için gerekirse tecrübeli oyuncuyu bonservis bedeli almadan göndermeye hazır olduğu öne sürüldü.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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