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fenerbahçe'de 9 milyon dolarlık passolig anlaşması

FENERBAHÇE'DE 9 MİLYON DOLARLIK PASSOLİG ANLAŞMASI

Sarı-lacivertli kulüp, geçtiğimiz sezon reddettiği 9 milyon dolarlık Passolig desteğine "evet" dedi.

Tarih : 16 Temmuz 2015, 13:53
Puan Ver : Fenerbahçe'de 9 Milyon Dolarlık Passolig Anlaşması(10/10)10


Yeni sezon öncesi stat isim hakkı, yeni sponsorluklar ve kombine kart satışından elde ettiği gelirle kazancını artıran Fenerbahçe bir kaynak daha buldu.



Milliyet'in haberine göre; sarı-Lacivertli yöretim, bir süredir görüşme halinde olduğu Passolig firması ile 9 milyon dolarlık anlaşma yaptı.



Aslında bu rakam geçen sezon başı tıpkı Galatasaray gibi Fenerbahçe'ye de teklif edilmişti. Ancak Aziz Yıldırım, taraftarlardan gelen tepkilerin de etkisiyle e-bilet sistemine en geç giren takımdı. Ve bu parayı istemediği için Galatasaray'ın kartı taraftarlara 25 liradan satılırken, Fenerbahçe'nin kartı 8.5 liradan satışa çıkmıştı.



Yeni sezon öncesi için taraflar çeşitli maddelerde anlaştı ve Fenerbahçe bu parayı kasasına koydu.








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