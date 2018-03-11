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Fenerbahçe, zorlu deplasmandan kayıpsız çıktı

FENERBAHÇE, ZORLU DEPLASMANDAN KAYIPSIZ ÇIKTI

Süper Ligde Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u, Neustadter ve Giuliano'nun attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Tarih : 11 Mart 2018, 19:30
Puan Ver : Fenerbahçe, Zorlu Deplasmandan Kayıpsız Çıktı(5/10)1

Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.

İLK TEHLİKELİ ATAK MALATYASPOR'DAN

Karşılaşmanın 5. dakikasında Ev sahibi ekipte Boutaib, ceza sahası dışından çok sert bir şut yolladı, kaleci Volkan Demirel bu şutu parmaklarının ucuyla çelerek kornere gönderdi.

ADEM BÜYÜK'ÜN AĞLARLA BULUŞAN ŞUTU GOL DEĞERİ KAZANMADI

20. dakikada Yeni Malatyaspor korneri kullandı. Ceza sahası dışına seken topa Buğra vurdu. Top direkten döndü. Volkan'ın müdahalesinden sonra Adem kale önünde topu aldı, vuruşunda ağları buldu ama akabinde ofsayt bayrağı kalktı.

FENERBAHÇE NEUSTADTER İLE ÖNE GEÇTİ

Fenerbahçe, karşılaşmanın 34. dakikasında Neustadter ile öne geçti. Ceza sahasından Dirar'ın sert şutunu Ertaş yumrukladı. Neustadter'in önüne düşen topu tecrübeli savunma oyuncusu ağlarla buluşturdu ve takımını Yeni Malatyaspor karşısında 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 önde gitti.

GOLÜ ATAN NEUSTADTER OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'yi Malatya deplasmanında öne geçiren Neustadter sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcunun yerine oyuna Neto dahil oldu.

FERNANDAO DİREĞE TAKILDI

60. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında defansın arkasına sarkan Fernandao, Ertaç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden şutunu çekti fakat meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

GIULIANO SON SÖZÜ SÖYLEDİ

90+2. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında son çizgide topla buluşan Alper Potuk ceza sahası içindeki Giuliano'ya ortasını yaptı. Brezilyalı futbolcu düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını rahatlattı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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