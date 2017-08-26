FENERBAHÇE, ZENİT'İN PORTEKİZLİ STOPERİ LUİS NETO İLE ANLAŞTI
Avrupa'ya erken havlu atan F.Bahçe'de taşlar yerinden oynayamaya başladı. Bir sürdir devam eden transfer görüşmelerinde somut bir adım atamayan sarı-lacivertliler, Vardar hezimeti sonrası girişimlerini hızlandırdı.
LUİS NETO TRANSFERİ BİTTİ
Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda önceliği stopere veren Kanarya, Milan Gustavo Gomez'i kiralık olarak elden çıkartmayınca Zenitli Luis Neto ile el sıkıştı. 2013'te 6.5 milyon Euro'ya Siena'dan Zenit'e transfer olan Portekizli ile anlaşmaya varan sarı-lacivertliler böylelikle Sevilla'ya imza atan Simon Kjaer'in boşluğunu doldurmuş oldu.
JOSEF GİDİYOR
BU hamle bir yana dursun sarı-lacivertliler bir futbolcuyla yolları ayırmaya hazırlanıyor. 8 milyon Euro'ya Brezilya'dan aldıkları Josef De Souza'ya Premier Lig'den talip çıktı. Vitor Pereira ve Dick Advocaat'ın vazgeçilmezi olan Sambacı için İngiltere'nin West Bromwich Albion takımı 10 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Bu teklifi fazla düşünmeden kabul edecek olan sarı-lacivertli yönetim, Josef De Souza'dan gelecek parayla en az 2 transfer daha yapmayı planlıyor.
Kaynak: haberinburada
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