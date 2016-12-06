O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

fenerbahçe zeljko obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

FENERBAHÇE ZELJKO OBRADOVİC İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

Tarih : 06 Aralık 2016, 15:17
Puan Ver : Fenerbahçe Zeljko Obradovic İle 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı(0/10)


Fenerbahçe, erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic , teknik ekip ve genel menajer Maurizio Gherardini ile 3'er yıllık sözleşme imzalandı.



Ülker Stadı'nda yapılan imza törenine Başkan Aziz Yıldırım, Asbaşkan Ozan Balaban ve Zeljko Obradovic katıldı.



İmza töreninden önce yapılan açıklamaların satırbaşları şöyle:



AZİZ YILDIRIM:



-Obradovic, basketbolda tarih olan bir insan, kişiliği ve karakteri çok düzgün bir insan



-Oynanan basketbolun dünya çapında seyredilmesini sağlayan bir kişidir



-Aslında kalplerde atmıştık imzayı şimdi kağıt üzerinde atacağız



-Birlikte inşallah daha da büyüyeceğiz.



-2 yıldır final four'dayız, inşallah kupayı da almak nasip olur



OBRADOVIC:



-Başkanın benimle ilgili sözlerinden dolayı gurur duydum, benim için söyledikleri için onur duydum



-Buraya geldiğimde söz vermiştim, çok çalışacağıma dair. Ekibimle 3 sene boyunca aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz.



-Başkan ve Yönetimin bana duyduğu güven çok önemli.



-Kulübün menfaatleri için bize duyulan güven sayesinde en iyi şekilde çalışabiliyoruz.



-Başkanın bana ne kadar güvendiğini biliyorum.Kontrat imzalamak tabii ki önemli ama aramızdaki güven çok daha önemlidir.



-Oyuncularımla da konuştum onlara da teşekkür ettim. Onların yaptıkları sonunda başarılı oluyoruz. Benimle çalışmanın zor olduğunu biliyorlar. Günün sonunda onları ne kadar çok sevdiğimi de biliyorlar. Bazen onları uyandırmak, provoke etmek gerekiyor. Antrenörlük zor bir şey. Oyuncularım beni iyi tanıyorlar.



-Biz içeride çok sağlıklıyız, oyuncu, yönetim, taraftar, kulübün içinde çok iyi ve sağlıklı ilişkilerimiz var, bu da başarıyı getiriyor.



-Sezonun tamamı tabii ki hiç bir zaman iyi olamıyor.



-Başkan'ın Baskonia maçından sonra soyunma odasında yaptığı konuşmayı ömür boyu unutamayacağım.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Fenerbahçe  Zeljko  Obradovic  İle  3  Yıllık  Sözleşme  İmzaladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER