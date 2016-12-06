Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.



Fenerbahçe, erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic , teknik ekip ve genel menajer Maurizio Gherardini ile 3'er yıllık sözleşme imzalandı.



Ülker Stadı'nda yapılan imza törenine Başkan Aziz Yıldırım, Asbaşkan Ozan Balaban ve Zeljko Obradovic katıldı.



İmza töreninden önce yapılan açıklamaların satırbaşları şöyle:



AZİZ YILDIRIM:



-Obradovic, basketbolda tarih olan bir insan, kişiliği ve karakteri çok düzgün bir insan



-Oynanan basketbolun dünya çapında seyredilmesini sağlayan bir kişidir



-Aslında kalplerde atmıştık imzayı şimdi kağıt üzerinde atacağız



-Birlikte inşallah daha da büyüyeceğiz.



-2 yıldır final four'dayız, inşallah kupayı da almak nasip olur



OBRADOVIC:



-Başkanın benimle ilgili sözlerinden dolayı gurur duydum, benim için söyledikleri için onur duydum



-Buraya geldiğimde söz vermiştim, çok çalışacağıma dair. Ekibimle 3 sene boyunca aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz.



-Başkan ve Yönetimin bana duyduğu güven çok önemli.



-Kulübün menfaatleri için bize duyulan güven sayesinde en iyi şekilde çalışabiliyoruz.



-Başkanın bana ne kadar güvendiğini biliyorum.Kontrat imzalamak tabii ki önemli ama aramızdaki güven çok daha önemlidir.



-Oyuncularımla da konuştum onlara da teşekkür ettim. Onların yaptıkları sonunda başarılı oluyoruz. Benimle çalışmanın zor olduğunu biliyorlar. Günün sonunda onları ne kadar çok sevdiğimi de biliyorlar. Bazen onları uyandırmak, provoke etmek gerekiyor. Antrenörlük zor bir şey. Oyuncularım beni iyi tanıyorlar.



-Biz içeride çok sağlıklıyız, oyuncu, yönetim, taraftar, kulübün içinde çok iyi ve sağlıklı ilişkilerimiz var, bu da başarıyı getiriyor.



-Sezonun tamamı tabii ki hiç bir zaman iyi olamıyor.



-Başkan'ın Baskonia maçından sonra soyunma odasında yaptığı konuşmayı ömür boyu unutamayacağım.







kaynak:sözcü