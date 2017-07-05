Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan Yusuf Erdoğan'ın Fenerbahçe ile her konuda anlaştığı ileri sürüldü.



Yapılan görüşmeler sonucunda tarafların el sıkıştığı, transferin gerçekleşmesi için Trabzonspor'un onayının beklendiği belirtildi.



Bordo-mavililer, Ersun Yanal'ın takımda istemediği Yusuf'u elden çıkarmaya hazır ancak bunu en kârlı biçimde gerçekleştirmek istiyor.



Trabzonspor'un bir yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki yıldızın için 3.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi. Ancak Fenerbahçe bu parayı vermeye yanaşmıyor.



Sarı-lacivertlilerin planı, Yusuf'u takas yoluyla renklerine katmak. Fırtına, Fernandao'yu istiyor. Fenerbahçe bu takasa razı ancak 2 milyon euro da para istiyor.



















kaynak:sporbizde