FENERBAHÇE, YUNANİSTAN DEPLASMANINDA
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods ile karşı karşıya gelecek
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımı ile yarın deplasmanda karşılaşacak.
Panathinaikos ile Fenerbahçe arasında Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşma LigTV 3'ten yayınlanacak.
Son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, 11 haftada 8 galibiyet, 3 mağlubiyet ile ligde 3. sırada yer alıyor. Yunan ekibinin ise ligde 6 galibiyet, 5 mağlubiyeti bulunuyor.
Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obrodovic, 13 sezon çalıştırdığı ve 5 Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayarak efsaneleştiği eski takımı karşısında galibiyet elde etmek için sahaya çıkacak.
FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAZANAMADI
Sarı-lacivertli basketbol takımı tarihinde Panathinaikos deplasmanında galibiyet alamadı.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde rakibiyle Atina'da yaptığı 6 maçı da kaybetti. Sarı-lacivertliler Atina deplasmanında şansızlığını kırarak rakip sahada ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
İki takım toplamda ise 13. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 12 maçta Panathinaos 8, Fenerbahçe ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
kaynak:sabah
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