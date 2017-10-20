FENERBAHÇE YÖNETİMİNDE İSTİFA
Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Mehmet Tahir Sarıoğlu sağlık gerekçesiyle görevinden istifa etti.
Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;
YERİNE İBRAHİM KURBAN ATANDI
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Tahir Sarıoğlu'nun sağlık gerekçesi ile istifasının kabul edilmesi suretiyle TTK 363 çerçevesinde; Şirketimizin 2017 yılından itibaren Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması açısından 2. grup şirketler kapsamına girmesi sonucu uyulması zorunlu hale gelen 4.3.4 numaralı ilke gereğince bağımsız üye olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi tavisyesi ile Kurumsal Yönetim ilkelerinin 4.3.6 maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterleri sağladığı tespit edilen ve bağımsızlık beyanını tarafımıza veren Sn. İbrahim Kurban'ın 2017 yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere seçilmesi ve yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulması Yönetim Kurulu'nun 20.10.2017 tarih ve 501 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
Kaynak: haberinburada
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