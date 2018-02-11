Fenerbahçe Yönetimi, Medipol Başakşehir maçı ile başlayacak olan yeni süreçte takıma özel prim verme kararı aldı.

2 GALİBİYET 1 BERABERLİK YETECEK

3 maç için belirlenen prim sistemine göre 9 puan ya da 7 puan alınması halinde sarı-lacivertli futbolcular prim almaya hak kazanacak. Maksimum primin toplam 1 milyon dolar olduğu öğrenildi. Lig yarışında çok önemli görülen Başakşehir, Alanya ve Beşiktaş maçları için geçerli olacak bu sistemin daha sonraki maçlar için de uygulanması söz konusu olacak.

PRİMLE SERİ GALİBİYETLER GELMİŞTİ

Sarı-lacivertli yönetim ilk yarının ortasında da her maça prim sistemi getirmiş ve seri galibiyetler alınmıştı.

Kaynak: haberinburada