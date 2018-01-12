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Fenerbahçe, Yiğithan Güveli'yi Sparta Rotterdam'a Kiraladı

FENERBAHÇE, YİĞİTHAN GÜVELİ'Yİ SPARTA ROTTERDAM'A KİRALADI

Fenerbahçe, genç oyuncusu Yiğithan Güveli'nin Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Sparta Rotterdam'a kiralandığını duyurdu.

Tarih : 12 Ocak 2018, 22:10
Puan Ver : Fenerbahçe, Yiğithan Güveli'yi Sparta Rotterdam'a Kiraladı(7/10)3

Fenerbahçe Yiğithan Güveli'yi Hollanda ekibi Sparta Rotterdam'a kiraladı.

FENERBAHÇE KULÜBÜNDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Yiğithan Güveli'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda Hollanda ekibi Sparta Rotterdam ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Oyuncunun oturma izni ve diğer prosedürlerle ilgili işlemleri devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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