FENERBAHÇE, YİĞİTHAN GÜVELİ'Yİ SPARTA ROTTERDAM'A KİRALADI
Fenerbahçe, genç oyuncusu Yiğithan Güveli'nin Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Sparta Rotterdam'a kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe Yiğithan Güveli'yi Hollanda ekibi Sparta Rotterdam'a kiraladı.
FENERBAHÇE KULÜBÜNDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Yiğithan Güveli'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda Hollanda ekibi Sparta Rotterdam ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Oyuncunun oturma izni ve diğer prosedürlerle ilgili işlemleri devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Kaynak: haberinburada
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