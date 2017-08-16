FENERBAHÇE, YENİ YILDIZINI AVRUPA LİGİ KADROSUNA EKLEDİ
Fenerbahçe, yeni transferi Roberto Soldado'yu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Vardar ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil etti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Vardar ile oynayacağı mücadeleler için kadroda güncelleme yaptı.
Takımdan ayrılan Simon Kjaer ve Miroslav Stoch'un çıkarıldığı listeye, yeni transfer Roberto Soldado eklendi.
FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU
Kaleci: Volkan Demirel, Carlos Kameni, Erten Ersu.
Savunma: Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel.
Orta saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Salih Uçan, Oğuz Kağan Güçtekin, Josef de Souza, Aatif Chahechouhe.
Forvet: Ahmethan Köse, Robin van Persie, Roberto Soldado
Kaynak: haberinburada
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