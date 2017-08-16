Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek

Fenerbahçe, yeni yıldızını Avrupa Ligi kadrosuna ekledi

FENERBAHÇE, YENİ YILDIZINI AVRUPA LİGİ KADROSUNA EKLEDİ

Fenerbahçe, yeni transferi Roberto Soldado'yu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Vardar ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil etti.

Tarih : 16 Ağustos 2017, 18:50
Puan Ver : Fenerbahçe, Yeni Yıldızını Avrupa Ligi Kadrosuna Ekledi(6/10)2

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Vardar ile oynayacağı mücadeleler için kadroda güncelleme yaptı.

Takımdan ayrılan Simon Kjaer ve Miroslav Stoch'un çıkarıldığı listeye, yeni transfer Roberto Soldado eklendi.

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Kaleci: Volkan Demirel, Carlos Kameni, Erten Ersu.

Savunma: Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel.

Orta saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Salih Uçan, Oğuz Kağan Güçtekin, Josef de Souza, Aatif Chahechouhe.

Forvet: Ahmethan Köse, Robin van Persie, Roberto Soldado

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Yeni  Yıldızını  Avrupa  Ligi  Kadrosuna  Ekledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER