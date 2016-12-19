

Fenerbahçe'de devre arasında hareketli saatler yaşanacağa benziyor. Emenike ve Van der Wiel'i kadro dışı bırakan sarı-lacivertliler, ilk iş olarak sağ beke takviye yapacak.



Atiker Konyaspor'un yıldızı Ömer Ali Şahiner'i renklerine katmaya çalışan sarı-lacivertliler, bu transferde Salih Uçan'ı koz olarak kullanacak. Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın beğendiği genç yıldız, buraya kiralanacak.







kaynak:amkspor