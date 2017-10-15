FENERBAHÇE-YENİ MALATYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Saat 19.30 başlayacak olan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek.
Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu;
FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Giuliano, Valbuena, Soldado.
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Seth, Yalçın, Sadık, Cissokho, Dening, Diallo, Aytaç, Dia, Adem, Boutaib
Kaynak: haberinburada
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