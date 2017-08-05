FENERBAHÇE, YENİ LEWANDOWSKİ TEODORCZYK İLE PRENSİPTE ANLAŞTI
Polonya basını, Fenerbahçe'nin Anderlecht'te forma giyen yeni "Lewandowski" Lukasz Teodorczyk ile prensipte anlaştığını yazdı.
Forvet transferi için dört koldan girişimlerde bulunan Fenerbahçe'nin gündemine giren isimlerden biri de Lukasz Teodorczyk oldu.
53 MAÇTA 30 GOL ATTI
Polonya basınına göre Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz sezon 53 resmi maçta attığı 30 golle yıldızlaşan Teodorczyk ile görüşerek prensip anlaşmasına vardı. Şimdi, Anderlecht'i ikna etmek için pazarlıklara başladı. Ancak Belçika ekibinin geçtiğimiz sezon kiraladıktan sonra bu sezon 4.5 milyon Euro'ya (19 milyon TL) bonservisini aldığı 26 yaşındaki oyuncu için kapıyı 9 milyon Euro'dan (37.8 milyon TL) açtığı öğrenildi.
YENİ LEWANDOWSKİ
Kjaer transferi sayesinde 12.5 milyon Euro bütçesi bulunan Sarı-Lacivertliler'in ise 6 milyon Euro'dan (25.2 milyon TL) pazarlıklara başladığı kaydedildi. Polonya Milli Takımı'nda Lewandowski'nin partneri olan Teodorczyk, son vuruşlardaki başarısının yanı sıra mücadeleci yapısı ve hızıyla dikkat çekiyor. Teodorczyk ayrıca, yeni Lewandowski olarak lanse ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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