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fenerbahçe yeni kalecisini buldu

FENERBAHÇE YENİ KALECİSİNİ BULDU

Kaleci transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, Ospina'nın yerine Kameni'ye yoğunlaştı.

Tarih : 23 Haziran 2017, 15:23
Puan Ver : Fenerbahçe Yeni Kalecisini Buldu(6/10)5


Kaleci transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, Ospina'nın yerine Kameni'ye yoğunlaştı. Ospina'nın yıllık 3 milyon pound istemesi ve Arsenal'in de fiyat yükseltmesi üzerine sarı-lacivertli takım maliyeti daha düşük olan Malaga kalecisi Kameni'ye yöneldi.



İspanya'nın en önemli gazetelerinden AS'a göre, Arsenal ve Ospina'nın fiyat yükseltmesi sonucu Fenerbahçe bu transferden vazgeçti ve gündemindeki bir diğer isim olan Kameni'ye yoğunlaştı. Kameni için yıllık 2 milyon Euro teklif eden Fenerbahçe'nin bu transferde mesafe kaydettiği bildirildi.



Fenerbahçe'nin David Ospina'dan vazgeçmesinin bir diğer sebebi de, tecrübeli kalecinin sarı-lacivertli yöneticilere Arsenal'de kalmak istediğini söylemesi. Ancak geçen sezon 14 maçta oynayan Ospina için Arsenal'in gelen teklifleri değerlendireceği de haberler arasında yer alıyor.



Arsenal ile 2 yol sözleşmesi bulunan Ospina için Fenerbahçe her konuda anlaşmaya yakınken, Los Angeles Galaxy'nin devreye girmesi hesapları bozdu. Amerika ekibinin teklifi üzerine Arsenal, Ospina'nın fiyatını yükseltince Fenerbahçe transferden vazgeçti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fenerbahçe  Yeni  Kalecisini  Buldu    haber

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