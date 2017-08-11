Fenerbahçe, Rusya Ligi'nde Zenit forması giyen Brezilyalı oyuncu Giuliano'yu resmen açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

BONSERVİSİYLE DEĞİL KİRALIK

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Giuliano Victor De Paula ve takımı Zenit ile oyuncunun kulübümüze kiralık olarak transferi konusunda görüşmelere başlamıştır.

Giuliano Victor De Paula, bu akşam saat 18:30'da İstanbul'a gelecek, sağlık kontrolünden geçecek ve görüşmelere burada devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: haberinburada