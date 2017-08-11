FENERBAHÇE, YENİ 10 NUMARASINI RESMEN DUYURDU
Fenerbahçe, Rusya Ligi'nde Zenit forması giyen Brezilyalı oyuncu Giuliano'yu resmen açıkladı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;
BONSERVİSİYLE DEĞİL KİRALIK
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Giuliano Victor De Paula ve takımı Zenit ile oyuncunun kulübümüze kiralık olarak transferi konusunda görüşmelere başlamıştır.
Giuliano Victor De Paula, bu akşam saat 18:30'da İstanbul'a gelecek, sağlık kontrolünden geçecek ve görüşmelere burada devam edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Kaynak: haberinburada
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