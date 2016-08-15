FENERBAHÇE, VİTOR PEREİRA İLE YOLLARI AYIRDI!
Fenerbahçe Kulübü, Vitor Pereira ile olan sözleşmenin tek taraflı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe Kulübü, Vitor Pereira ile olan sözleşmenin tek taraflı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe Kulübü'nün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şu şekilde;
Yönetim Kurulumuzca görülen lüzum üzerine Futbol A Takımımız Teknik Direktörü Vitor Pereira ile olan sözleşmemiz bugün itibariyle tek taraflı olarak feshedilmiştir.
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