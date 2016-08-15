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Fenerbahçe, Vitor Pereira ile yolları ayırdı!

FENERBAHÇE, VİTOR PEREİRA İLE YOLLARI AYIRDI!

Fenerbahçe Kulübü, Vitor Pereira ile olan sözleşmenin tek taraflı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 16:17
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Fenerbahçe Kulübü, Vitor Pereira ile olan sözleşmenin tek taraflı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.



Fenerbahçe Kulübü'nün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şu şekilde;



Yönetim Kurulumuzca görülen lüzum üzerine Futbol A Takımımız Teknik Direktörü Vitor Pereira ile olan sözleşmemiz bugün itibariyle tek taraflı olarak feshedilmiştir.








Etiketler: Fenerbahçe  Vitor  Pereira  İle  Yolları  Ayırdı    haber

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