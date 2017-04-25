FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A KÖTÜ HABER
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Disiplin Sevkleri'ni açıkladı. Derbide her iki takım taraftarlarının yaptığı kötü tezahürat sebebiyle Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri disipline sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerini derbide iki kulübün taraftarlarının yaptığı "çirkin ve kötü tezahürattan" ötürü disipline sevk etti.
kaynak:fanatik
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