

Bomba takas için aracılık yapan bazı menajerlerin, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Fenerbahçeli yönetici Ali Yıldırım'la temas kurup teklifi bizzat ilettikleri ifade edildi. İki tarafın da olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediği belirtildi.



GÜNEŞ'LE ÇALIŞMAK İSTİYOR



Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye gelmeden önce Bursaspor'dan hocası Şenol Güneş'le birlikte çalışmak istediğini söylemişti. Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alan ve gözdelerinden olan Tolgay Arslan'ın ise siyah-beyazlılarda az forma şansı bulduğu dönemlerde adı Fenerbahçe için gündeme gelmişti.







kaynak:sabah