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fenerbahçe ve aziz yıldırım'a ceza

FENERBAHÇE VE AZİZ YILDIRIM'A CEZA

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübüne 29 bin, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a ise ihtar ve 3 bin lira para cezası verdi.

Tarih : 18 Kasım 2016, 10:10
Puan Ver : Fenerbahçe Ve Aziz Yıldırım'a Ceza(5/10)7


TBF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank arasında oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarların küfürlü tezahürat yapması, sahaya yabancı maddeler atması ve kulüp başkanı tarafından genel anons sisteminin seyircileri yönlendirmek için izinsiz kullanılmasından dolayı Fenerbahçe Kulübüne toplam 29 bin lira para cezası kesti.



Kurul, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı, izinsiz anons yapması nedeniyle Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 19.1. maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 9 bin lira ile cezalandırırken, temel cezaya Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 14. maddesi (indirim) uygulanması suretiyle, sonuç olarak cezayı ihtar ve 3 bin liraya çevirdi.



 



kaynak:yenişafak








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