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Fenerbahçe Ve Aziz Yıldırım Yeniden Pfdk'ya Sevk Edildi
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Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım Yeniden PFDK'ya Sevk Edildi

FENERBAHÇE VE AZİZ YILDIRIM YENİDEN PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, resmi siteden yapılan açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı kulüple birlikte PFDK'ya sevk etti.

Tarih : 08 Şubat 2018, 19:20
Puan Ver : Fenerbahçe Ve Aziz Yıldırım Yeniden Pfdk'ya Sevk Edildi(9/10)5

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü ile başkanı Aziz Yıldırım'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübü ile Aziz Yıldırım'ın, kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

BEŞİKTAŞ DA PFDK'DA

Açıklamada, Beşiktaş'ın da Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynanan maçta çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.

Öte yandan PFDK, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Aziz Yıldırım'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin, sarı-lacivertli kulübe de 300 bin lira para cezası vermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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