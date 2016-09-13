FENERBAHÇE VE 5 SÜPER LİG EKİBİ PFDK'YA SEVK EDİLDİ
TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'nin de içinde olduğu 6 Süper Lig ekibini PFDK'ya sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasındaki Bursaspor maçında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe'nin PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.
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