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Fenerbahçe Vardar'dan Gol Yeyince, Aziz Yıldırım Locanın Işıklarını Kapattırdı

FENERBAHÇE VARDAR'DAN GOL YEYİNCE, AZİZ YILDIRIM LOCANIN IŞIKLARINI KAPATTIRDI

Avrupa Ligi'nde Vardar ile oynanan maçta beraberlik golünün ardından protestolar artınca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bulunduğu locanın ışıklarını kapattırdı.

Tarih : 26 Ağustos 2017, 12:20
Puan Ver : Fenerbahçe Vardar'dan Gol Yeyince, Aziz Yıldırım Locanın Işıklarını Kapattırdı(8/10)4

Fenerbahçe, Vardar'a elendi, ortalık karıştı... Perşembe akşamı Avrupa'ya erken veda edilmesinin ardından Ülker Stadı'nda protestolar yükselince ilginç anlar yaşandı...

Vardar'ın beraberlik golünde protestolar artınca, Başkan Aziz Yıldırım locanın ışıklarını söndürttü. İşte 90 dakika yönetim locasında yaşananlar.

LOCANIN IŞIKLARI KAPATTIRDI

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ne veda maçı başkan Aziz Yıldırım için de bir hayli zor geçti. İlk yarıda yerinden fazla kalkmayan başkan Aziz Yıldırım, 40. dakikada locaya geçti. Vardar'ın ilk golüyle protestolar başlayınca da çareyi locanın ışıklarını kapattırmakta buldu.

HEMEN DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTI

Yıldırım ve yöneticiler maç sonrası stadyumu hemen terk etmezken, locada derin bir sessizlik hakimdi. İçeride bulunan beyaz koltuklarda, uzunca bir süre oturan Başkan, yönetimi ile mini bir durum değerlendirmesi gerçekleştirdi.

Bu sırada dışarıdan hala 'Yönetim istifa' sesleri içeri kadar geliyordu. Maç sırasında gelen yoğun tepkiler ve hakarete varan söylemlere Spor Şube önlem aldı. Taraftarların bir bölümü loca yakınlarından uzaklaştırıldı.

LUCESCU 80'DE GİTTİ

Karşılaşmanın son düdüğünü beklemeyen isimlerden biri de A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu'ydu. Deneyimli hoca maçın 80. dakikasında stattan ayrıldı.

Fenerbahçe cephesinde sessizlik ve stres yaşanırken, Vardar soyunma odasında büyük coşku vardı. Galibiyet şipariş edilen pizzalarla kutlandı.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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