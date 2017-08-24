FENERBAHÇE - VARDAR MAÇI ŞİFRELİ KANALDA
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Vardar'ı konuk edeceği karşılaşma saat 20:30'da D-Smart'tan yayınlanacak.
Sezona kötü başlayan ve Süper Lig'de üst üste 2 kez berabere kalarak istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe Vardar ile belki de sezonun en önemli maçlarından birine çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda rakibini 1-0 yenilen Fenerbahçe bu kez taraftarı önünde Makedon ekibi Vardar'ı yenerek kötü gidişini sonlandırmak ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.
MAÇ ŞİFRELİ KANALDA
Bugün saat 20:30'da başlayacak mücadele D-SMART'ın SMART SPORTS kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.
Fenerbahçe'de ilk maçta kırmızı kart gören Josef de Souza ve Zenit'ten transfer edelin Guiliano forma giyemeyecek. Ayrıca Vardar takımında Boban Grncarov da kırmızı kart görmüş ve 2. maçta cezalı duruma düşmüştü.
MAÇIN HAKEMİ POLONYALI
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre karşılaşmada Polonyalı hakem Daniel Stefanski düdük çalacak.
Stefanski'nin yardımcılıklarını da aynı ülkeden Marcin Boniek ve Dawid Igor Golis'in yapacağı maçın dördüncü hakemlik görevini Zbigniew Dobrynin üstlenecek.
Vardar, sahasında oynadığı ilk maçta Fenerbahçe'yi 2-0 yenmişti.
Kaynak: haberinburada
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