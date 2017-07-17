İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Fenerbahçe Van der Wiel'de muradına erdi

FENERBAHÇE VAN DER WİEL'DE MURADINA ERDİ

İngiliz ekibi Crystal Palace, Fenerbahçe'den gitmesi için gözünün içine bakılan Gregory van der Wiel'in transferi için teklif yaptı, "Bonservisini al gel." dedi.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 11:40
Puan Ver : Fenerbahçe Van Der Wiel'de Muradına Erdi(7/10)3

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Gregory van der Wiel'le Premier Lig ekibi Crystal Palace ilgileniyor. Teknik Direktör Frank de Boer'un isteği doğrultusunda Hollandalı futbolcuyu transfer listesine alan Palace, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL, YILLIK ÜCRETİ

Crystal Palace Teknik Direktörü Frank de Boer, Robin van Persie'nin ardından Fenerbahçe'nin bir başka Hollandalı oyuncusu Gregory van der Wiel'i de istiyor. 2 hafta önce yönetime Robin van Persie'nin alınması için talepte bulunan Frank de Boer, şimdi de sarı-lacivertlilerin kadro dışı bıraktığı Gregory van der Wiel'in alınmasını istedi. Hazırlıklarını takımdan ayrı olarak sürdüren Hollandalı futbolcunun bu transferdeki en büyük engeli yıllık ücreti.

"BONSERVİSİNİ AL GEL"

Geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain'den Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı-lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme imzalayan Gregory van der Wiel, beklentileri karşılayamamıştı. Crystal Palace yönetimi, bu transferi düşük maliyetle bitirmek için Gregory van der Wiel'den bonservisini almasını talep ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Van  Der  Wiel  De  Muradına  Erdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER