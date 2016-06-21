Geçen sezon kadrosuna kattığı yıldızlarla adından söz ettiren, ancak sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirmeye çok yakın.



Geçen sezon kadrosuna kattığı yıldızlarla adından söz ettiren, ancak sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirmeye çok yakın.







Gökhan Gönül ile sözleşme uzatılmamasının ardından sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, son olarak Fransa'nın Paris Saint Germain kulübünde forma giyen Gregory van der Wiel'i kadrosuna katıyor.



