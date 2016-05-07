Fenerbahçe, Valencia'da forma giyen 26 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli'nin transferini bitirdi. Feghouli'ye 3 yıl için 35 milyon TL ödenecek.



Fenerbahçe'nin, Valencia'da forma giyen Cezayirli 10 numara Sofiane Feghouli'nin transferini bitirdiği iddia edildi. Bonservisi olmayan 26 yaşındaki futbolcunun toplam maliyeti 11 milyon Euro (35 milyon TL).