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fenerbahçe, valencialı feghouli ile anlaşma sağladı

FENERBAHÇE, VALENCİALI FEGHOULİ İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Fenerbahçe, Valencia'da forma giyen 26 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli'nin transferini bitirdi. Feghouli'ye 3 yıl için 35 milyon TL ödenecek.

Tarih : 07 Mayıs 2016, 09:42
Puan Ver : Fenerbahçe, Valencialı Feghouli İle Anlaşma Sağladı(7/10)7


Fenerbahçe'nin, Valencia'da forma giyen Cezayirli 10 numara Sofiane Feghouli'nin transferini bitirdiği iddia edildi. Bonservisi olmayan 26 yaşındaki futbolcunun toplam maliyeti 11 milyon Euro (35 milyon TL).








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