Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A takımlarından Cagliari Calcio ile karşılaştı.

Kadıköy'deki karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile son buldu. Mücadelede sarı-lacivertli ekibin golünü 61'inci dakikada kullandığı serbest vuruş ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Valbuena kaydetti.

ISLA ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHADA

Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı Mauricio Isla, eski takımı Cagliari Calcio'ya karşı forma giydi. Sarı-lacivertli ekibin 3 yıllık sözleşme imzaladığı ve bu transferden dolayı düzenlenen hazırlık maçında ilk 11'de görev alan Mauricio Isla'nın uyum sürecini çabuk atlattığı ve takım arkadaşları ile iyi anlaştığı görüldü.

ELJIF ELMAS YEDEK BAŞLADI

Sarı-lacivertlilerin FIFA'dan onay beklediği 17 yaşındaki Makedon futbolcu Eljif Elmas, hazırlık maçında yedek soyundu ve ikinci yarı oyuna dahil oldu. İlk kez sarı-lacivertli formayı giyen Eljif Elmas, taraftarın beğenisini topladı.

VAN DER WIEL KADIKÖY'ÜN YOLUNU BULDU

Geçtiğimiz sezon uzun süre kadro dışı bırakılan ve yeni affedilen Gregory Van der Wiel, maç kadrosunda yer aldı. Hollandalı oyuncu aylar sonra Kadıköy'e ayak bastı.

Kaynak: haberinburada