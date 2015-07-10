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fenerbahçe transfere servet harcadı

FENERBAHÇE TRANSFERE SERVET HARCADI

Yeni sezon öncesi flaş transferler yapan Fenerbahçe'de eğer Robin Van Persie'de takıma dahil olursa sarı-lacivertli takım toplamda 35 milyon Euro bonservis bedeli ödemiş olacak.

Tarih : 10 Temmuz 2015, 11:01
Puan Ver : Fenerbahçe Transfere Servet Harcadı(10/10)8


Buna göre sarı-lacivertliler ligin en pahalı takımı ünvanını da elinde bulunduracak. Yaptığı transfer hamleleriyle rakiplerine büyük üstünlük sağlayan Fenerbahçe'de bir bomba daha patlamak üzere. Sarı-lacivertli ekip takıma birçok yıldız futbolcu transfer etmesine rağmen astronomik ücretler harcamaya da devam edecek.

Fenerbahçe, transfer sezonu başladığından bugüne kadar takıma transfer edilen futbolcular için toplamda 27 milyon 35 bin Euro bonservis bedeli ödedi. Dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Robin Van Persie ile görüşmelere başlandığının bildirilmesinin ardından bugüne kadar harcanan 27 milyon 350 bin Euro'da katlanacak ve Fenerbahçe'nin transferler için harcadığı para 35 milyon Euro'yu bulacak.








Etiketler: Fenerbahçe  Transfere  Servet  Harcadı    haber

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