

Buna göre sarı-lacivertliler ligin en pahalı takımı ünvanını da elinde bulunduracak. Yaptığı transfer hamleleriyle rakiplerine büyük üstünlük sağlayan Fenerbahçe'de bir bomba daha patlamak üzere. Sarı-lacivertli ekip takıma birçok yıldız futbolcu transfer etmesine rağmen astronomik ücretler harcamaya da devam edecek.



Fenerbahçe, transfer sezonu başladığından bugüne kadar takıma transfer edilen futbolcular için toplamda 27 milyon 35 bin Euro bonservis bedeli ödedi. Dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Robin Van Persie ile görüşmelere başlandığının bildirilmesinin ardından bugüne kadar harcanan 27 milyon 350 bin Euro'da katlanacak ve Fenerbahçe'nin transferler için harcadığı para 35 milyon Euro'yu bulacak.